Chris Martin pagó a sus hijos para que colaboraran en el último disco de Coldplay

El nuevo álbum de la banda Coldplay, 'Everyday Life', incluye un tema muy especial para su líder Chris Martin titulado 'Orphans' en el que han colaborado sus retoños Apple (15) y Moses (13), fruto de su fallido matrimonio con Gwyneth Paltrow.

Aunque la gran mayoría de artistas no se lo pensarían dos veces antes de aceptar una propuesta para aparecer en el esperado disco del famoso grupo, irónicamente el cantante tuvo que convencer a sus dos hijos para que se animaran a participar en el proceso de composición y la grabación de la canción.

"Se lo tuve que sugerir yo. Dios mío, claro que no fue al revés. También les pagué, los mismos honorarios que al resto de colaboradores. Y, por supuesto, eran totalmente libres para decir que no", ha confesado Chris en una entrevista al suplemento Culture del dominical The Sunday Times.

Moses aparece mencionado como compositor en los créditos de 'Orphan' y Apple pone voz a uno de los estribillos finales.