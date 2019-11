Justin y Hailey Bieber quieren vender su mansión de Beverly Hills

El matrimonio formado por Justin y Hailey Bieber habría decidido desprenderse de la imponente mansión en la que residen actualmente en Beverly Hills, por la cual desembolsaron más de ocho millones de dólares el pasado mes de marzo, y optar en su lugar por una vivienda ligeramente más pequeña y más acogedora.

Según el portal de noticias 'Entertainment Tonight', la pareja habría sido vista este fin de semana visitando propiedades en la exclusiva urbanización 'The Summit' e incluso se habrían interesado por una granja situada bien lejos de Los Ángeles que, recientemente, habría sido reformada para ser reconvertida en una confortable casa familiar. Esta última propiedad tendría un valor de 3.5 millones de dólares.



Sin embargo, por el momento se desconoce si los dos enamorados ya han puesto a la venta la citada mansión que, al parecer, les resulta demasiado grande e "impersonal" de cara a su futuro debut en la paternidad, o si dejarán esta operación para más adelante habida cuenta de que el astro del pop se estaría preparando para lanzar nuevo disco el próximo diciembre.



Que el ídolo juvenil quiere formar su propia familia tan pronto como le resulte posible no supone precisamente una novedad a estas alturas, ya que se trata de un deseo que ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones. No obstante, a día de hoy el artista sigue principalmente centrado en el cuidado de su salud mental, la cual se ha visto bastante deteriorada en los últimos años como consecuencia de la ansiedad y la depresión.