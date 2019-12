Carolina Cruz no está embarazada, pero ya casi

Carolina Cruz llamó la atención recientemente luego de que en una foto y un 'boomerang' publicados por 'Día a Día' parecía estar embarazada. A la presentadora se le ve barriga, como si estuviera esperando un bebé, sin embargo ella misma salió a aclarar el tema.

En una serie de historias, la pareja de Linconl Palomeque aseguró que no está embarazada, pero que ya casi. "Estoy tratando de entender como me paré en esa foto para 'Día a Día', me veo demasiada embarazada, pero todavía no" expresó la presentadora.

Son varias veces las que se ha rumorado que Carolina Cruz está en embarazo, sin embargo todo ha sido rumores. Esto fue lo que dijo la presentadora sobre la foto publicada en el programa: