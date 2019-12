"Lo que no sirve, que no estorbe" Ex de Jessica Cediel

Meses atrás, Jessica Cediel borró las fotos con su novio anterior, con quien al parecer se iba a casar y ahora mostró a su nuevo amor: Mack Roesch. Casi al mismo tiempo que la presentadora publicó varias fotos con su pareja su ex novio publicó una imagen con un mensaje que para algunos es una indirecta.

"Lo que no sirve, que no estorbe" escribió Leo Sarria junto a una foto en la playa, que según algunos comentarios en la publicación, parecía una indirecta para su ex. Momentos después cambió el mensaje y solo dejó unos emojis.