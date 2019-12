Harry Styles comió esperma de pescado para evadir pregunta de Kendall Jenner

The Late Show con James Corden tuvo como invitados a la pareja de ex novios Harry Styles y Kendall Jenner, ambos se enfrentaron al reto "Spill Your Guts or Fill Your Guts" que consiste en contestar preguntas íntimas con toda la sinceridad o comerse lo que sea que tengan al frente.

Después de varios minutos, Kendall le preguntó a Harry que sí le había dedicado una canción y cuál era, pero el cantante prefirió no responder y comerse lo que tenía al frente: esperma de bacalao.

Este fue el reto completo de Kendall Jenner y Harry Styles: