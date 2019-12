'Ya No Más' es lo nuevo de Nacho junto a Joey Montana, Yandel y Yatra

El icónico cantante urbano más grande de Venezuela, Nacho, une su voz con la de Joey Montana, Yandel y Sebastian Yatra para lanzar su nuevo sencillo, Ya No Más” el cual se destaca por resaltar el talento y ritmo que le pone cada uno de sus intérpretes. “Ya No Más” fue escrita por Nacho, Joey Montana, Yandel, Sebastián Yatra, Andrés Torres y Mauricio Rengifo, y producida por Deezy y Passa Passa. La canción con un coro super pegajoso, acompañado por ritmos urbanos, cuenta la historia de un hombre que ha sido infiel y deshonesto con la mujer que ama, quien se ha cansado de aguantar y por lo tanto, dice “Ya No Más.”

Esta nueva canción “Ya No Más” llega seguido al lanzamiento del primer álbum como solista de Nacho tituladoUno, integrado por un total de 21 canciones han sido certificado Platino por la RIAA en los Estados Unidos. El álbum que también incluye temas certificados por la RIAA en los Estados Unidos, como “Déjalo” con colaboración de Manuel Turizo (certificación Platino), “Casualidad” con Ozuna, “No Te Vas” con Wisin y Noriel que fue certificado 2X Platino y el tema certificado Diamante “Bailame Remix” con Bad Bunny y Yandel. La trayectoria artística de Nacho habla por sí sola.

Su música ha traspasado fronteras en todo el mundo alcanzando 3.7Billones de reproducciones en plataformas digitales, más de +2 Billones de visitas en YouTube, y alrededor de 10 millones de oyentes mensuales en Spotify. La influencia de Nacho va mucho más allá que ser un líder de la música urbana, es uno de los pioneros de la industria, y sus aportes han sido instrumentales para cambiar el futuro del género y de la música latina alrededor del mundo