Cara Delevingne muestra las imágenes más íntimas de su relación con Ashley Benson

Por si aún quedaba alguna duda de que el anuncio de la ruptura de Cara Delevingne y Ashly Benson no había sido más que una broma pesada de un hacker, la modelo reconvertida en actriz se ha encargado de demostrar -con fotografías y palabras- que siguen tan enamoradas como el primer día que se conocieron en el rodaje de la película 'Her Smell'.

El 30 cumpleaños de su chica ha sido la excusa perfecta para que Cara abra la galería de imágenes de su teléfono móvil y seleccione las que mejor resumen el poco más de un año que han pasado juntas. En la publicación que ha compartido en Instagram para ilustrar un romántico mensaje, se las puedes ver dándose un tierno beso dentro de una bañera o disfrutando de un desayuno con unas vistas inmejorables a bordo de lo que parece ser un globo aerostático.

"Feliz cumpleaños, Ashley. Hay tanto que podría decir, pero una de las cosas que más me gusta y valoro de lo nuestro es que no tengo que hacerlo porque tú ya lo sabes y eso es lo único que importa. Somos solo tú y yo, y me encanta", le ha asegurado Cara a la mujer que le ha robado el corazón.

"Eres mi refugio. Me dejas hacer el tonto, me dejas hacer el salvaje; me ayudas a seguir siendo libre y a sentirme segura y me siento muy orgullosa de ver cómo te estás convirtiendo en la mujer que siempre soñaste ser. Te quiero más allá de lo que las palabras pueden expresar".