Kevin Jonas celebra su décimo aniversario de boda

Puede que los dos hermanos menores del trío Jonas Brothers, Joe y Nick, sean quienes más atención han recibido por su vida personal al haberse casado con dos actrices tan famosas como la antigua protagonista de 'Juego de tronos' Sophie Turner y la mega estrella india Priyanka Chopra, pero en realidad es el mayor, Kevin, quien tiene a sus espaldas un matrimonio más longevo.

El cantante pasó por el altar con tan solo 22 años, tal y como se esperaría de una antigua estrella Disney que había lucido un anillo de castidad, con una joven desconocida llamada Danielle y en contra de todo pronóstico la pareja ha sobrevivido a los baches de la fama, la separación temporal de la banda y su regreso por todo lo alto a la escena musical hace unos meses con el sencillo 'Sucker'.

Este jueves han celebrado su décimo aniversario de boda y Kevin ha querido demostrar que no es el "típico marido" que olvida las celebraciones importantes compartiendo un romántico mensaje en su cuenta de Instagram para asegurarle a su compañera y madre de sus dos hijas que aún les queda un largo y emocionante camino por recorrer juntos.

"Como podréis comprobar, yo no soy de esos maridos olvidadizos. Recuerdo perfectamente el día que nos conocimos, un 23 de mayo. La fecha en que nos comprometimos, un 2 de julio, y por supuesto la de nuestra boda, un 19 de diciembre. No es que se me den bien los números -al fin y al cabo, soy músico-, pero lo recuerdo porque fueron los tres días más importantes de toda mi vida sin contar mi cumpleaños, claro, porque si no hubiera nacido, nunca habría conocido a Dani. Mi esposa durante los últimos diez años, mi mejor amiga durante doce. El amor de mi vida", ha asegurado Kevin.

"Esto es solo el principio, acabamos de empezar y me muero de ganas por ver qué nos depara la próxima década, y la siguiente".