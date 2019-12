Evaluna revela por qué su futuro esposo le dice 'la pulga'

Evaluna Montaner y Camilo llevan una relación que muchos admiran. Después de un tiempo siendo novios, el cantante colombiano le propuso matrimonio de una forma creativa donde también estuvieron presentes sus suegros y cuñados.

Ahora, Evaluna ha revelado por qué le dice "pulga". En un vídeo compartido en su cuenta de Instagram, ella aclaró que no es por la estatura. “Si se preguntaban por qué Camilo me dice la pulga, no es por la estatura” escribió.

Al parecer, Camilo la llama así por la forma en que se aferra a este, ya que en las imágenes se puede ver como el cantante colombiano se mueve varias veces pero Evaluna nunca se cae de su espalda.