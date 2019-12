Kim Kardashian le regala a su hija una chaqueta que Michael Jackson usó en un cumpleaños

Kim Kardashian fue tendencia este domingo al mostrar el regalo que le dio a su pequeña North. Según la estrella, su hija es fanática de Michael Jackson y por eso decidió regalarle la chaqueta original que el cantante usó en el cumpleaños de Liz Taylor en 1997.

"Sabíamos que le iba a gustar" expresó la protagonista de 'Keepin Up With The Kardashians.

Kim Kardashian and Kanye West gift daughter North a jacket worn by Michael Jackson for Christmas. pic.twitter.com/GZBFoYAdTm — Pop Crave (@PopCrave) December 24, 2019

Aunque algunos fanáticos del fallecido cantante se mostraron emocionados por el detalle, otros no seguidores del Michael Jackson consideraron que no era un buen regalo por diferentes razones, una de ellas son las acusaciones que tiene el astro del pop por abuso infantil.

También expresaron, por ejemplo, que la chaqueta debería estar en un museo y no usándolo una niña de 6 años.