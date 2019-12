Luto en la producción de la serie 'Friends'

A sus 72 años falleció la compositora de I'll be there for you, Allee Willis, después de un evento cardíaco. Así lo reportó la revista Variety y en la cuenta de Instagram de la artista fue publicado una captura de pantalla del artículo.

"Estamos completamente conmocionados y devastados de compartir esta noticia" expresaron los allegados de la compositora. Alle escribió el tema principal de Friends, I'll be there for you y en el 2008 fue incluida en el paseo de la fama de los escritores musicales.