¿Qué sabemos hasta ahora de 'Last of Us 2'?

La esperada secuela del clásico de PS3 'The Last of Us' ha sufrido varios retrasos en su desarrollo durante estos últimos meses, por lo que evidentemente los seguidores del título están más impacientes que nunca tras anunciarse que, definitivamente, su lanzamiento se producirá en la primavera de 2020, concretamente el 29 de mayo, para PlayStation 4.

Mientras que en el juego original Joel era el personaje jugable, en esta ocasión tendremos oportunidad de controlar a su entonces acompañante Ellie, quien tiene cinco años más que en la primera entrega. Aunque ella será la protagonista absoluta, Joel también estará presente en la aventura.

La atmósfera será aún más oscura en esta secuela, según contó recientemente Neil Druckmann, el vicepresidente de la desarrolladora Naughty Dog y codirector del primer juego. Esto se debe a que la trama girará fundamentalmente en torno a dos conceptos cruciales como el odio y la venganza.

Completar la historia en su totalidad nos llevará mucho más tiempo del esperado, ya que Druckmann también reveló semanas atrás que este constituía el proyecto más "extenso y ambicioso" en el que se había embarcado nunca Naughty Dog.