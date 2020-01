El protagonista de ‘You’ (Netflix) no es un sociópata, explica la creadora

Varios psicólogos explican que Joe es un sociópata, ya que un psicópata nace, un sociópata se hace, torturándolo desde su infancia como es el caso de Joe.

Sera Gamble, su creadora, aclaró: “Joe no es un sociópata. Matar no es fácil para Joe pero obviamente tiene algo dentro de él que le permite cruzar esa línea en lo que considera circunstancias extremas… Las personas que hacen cosas malas no son tan diferentes de las que no”

En la segunda temporada se muestra a Joe querer remediar lo que sucedió en el final de la primera temporada, pero varias circunstancias hace que vuelva al camino que quería dejar atrás.

“Está aprendiendo de sus relaciones pasadas, que está cometiendo nuevos errores. Se puede ver que está evolucionando. Podría decirse que está eligiendo mujeres más adecuadas para él, pero ya sabes, su justificación para matar no ha evolucionado terriblemente”.