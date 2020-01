¿Mariah Carey insulta a Eminen por Twitter?

Los seguidores de Mariah Carey quedaron atónitos al ver los comentarios que aparecieron en la cuenta de la cantante en contra del rapero. “Eminem tiene un pene pequeño”, fue una de las polémicas publicaciones.

Al parecer, la cuenta de la artista fue víctima de piratas informativos o mejor conocidos como ‘hackers’. Al darse cuenta Carey compartió el siguiente mensaje, “¿Tomo una siesta y esto sucede?”.

Aunque lo trinos fueron borrados, los cibernutas alcanzaron a tomarles ‘Screenshot’ y los empezaron a circular por la misma red social.

Según los portales estadounidenses los responsables de estos vulgares mensajes fueron “Chuckling Squad”, según estos medios los hakers tuvieron esta cuenta en su poder por unos 20 minutos.

Pero, todo no ha sido malo para Mariah Carey en este inicio de año, su canción ‘All I Want For Christmas Is You’ se convirtió en el número uno en el Billboard Hot 100. Esto quiere decir que esta esta song ha liderado esta lista por cuatro años 1990, 2000, 2010 y 2020.