Trace, hermano de Miley Cyrus, reveló que vuelve a estar soltero

El 2019 no pudo acabarse sin que se produjera otra ruptura en el seno del clan musical Cyrus. Tras la separación de la famosa cantante Miley Cyrus con el actor Liam Hemsworth, ahora ha sido su hermano mayor Trace quien ha desvelado a través de su cuenta de Instagram que ha regresado a la soltería, lo que en la práctica confirma que ha concluido su compromiso con su hasta hace poco novia Taylor Lauren Sanders.

El propio músico ha dado a conocer la noticia con la publicación que ha compartido para felicitarle el 2020 a todos sus seguidores.

"Este año no me he fijado ningún objetivo concreto. Lo único que quiero es concentrarme en mi familia, mi música y mi salud tanto como pueda. Puede que algunos ya lo sepan, pero vuelvo a estar soltero desde hace poco y me siento muy agradecido de contar con mi familia en estos momentos. Últimamente me he sentido muy afortunado", ha escrito junto a un selfie en el que aparece posando con Miley, a quien ha querido agradecerle especialmente el apoyo que le ha ofrecido en las últimas semanas. "Te quiero mucho, hermanita", ha concluido.

Trace no ha ofrecido más detalles acerca de su ruptura con Taylor, a quien le propuso matrimonio en diciembre de 2018, apenas unas semanas después de que otro de sus hermanos, Braison, diera a conocer su compromiso con Stella McBride, en este caso la pareja sí ha llegado a pasar por el altar y días antes de que Miley contrajera matrimonio por sorpresa en una ceremonia que tuvo lugar en la intimidad de su propio hogar.