Juanes hará parte del tributo a Prince por parte de los Grammy 

El próximo 28 de febrero se llevará a cabo en Los Angeles Convention Center un concierto tributo al músico estadounidense Prince, quien falleció el 21 de abril del 2016 a causa de una sobredosis de analgésicos.

Let’s Go Crazy: The Grammy Salute to Prince es el nombre del homenaje en el que harán parte músicos de talla alta como Beck, Alicia Keys, Chris Martin (cantante de Coldplay), Earth, Wind and Fire, Foo Fighters, Gary Clark Jr., John Legend, Mavis Staples, Susanna Hoffs, St. Vincent, Camila Cabello, el músico colombiano JUANES, entre otros.

Juanes se mostró muy contento por formar parte del tributo a través de su cuenta de Twitter: