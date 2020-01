'Rare' el nuevo álbum de Selena

Selena Gomez, hermosa estrella norteamericana presenta su nuevo álbum titulado RARE el cual ya presentó dos temas musicales finalizando el 2019 : “Look At Her Now” y “Lose You To Love Me”, en esta última estaría despidiéndose de su ex Justin Bieber.



Ambos cortes musicales se convirtieron en éxitos de fin de año logrando ubicarse en las primeras posiciones de los listados musicales más importantes del mundo. El título RARE también está presente en una de las canciones del álbum.