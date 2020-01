'You should be sad' lo nuevo de Halsey

Halsey presentó su más reciente sencillo 'You Shoul Be Sad', canción que será parte de su próximo álbum llamado 'Manic' y que se lanzará el próximo 17 de enero.

"You Should Be Sad", fue escrita por Halsey y llega con un deslumbrante video dirigido por Colin Tilley y grabado en la ciudad de Nueva York.