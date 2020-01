¡Paren todo! Eminem lanzó su nuevo disco 'Music To Be Murdered By'

El undécimo disco de Eminem lleva una portada inspirada en un álbum de Alfred Hitchcock, el cual lleva el mismo nombre, de hecho, una de las canciones lleva el título de 'Alfred', la cual tiene una duración de 30 segundos que cuenta con la voz del cineasta.

Para este álbum, Eminem tuvo colaboraciones con Ed Sheeran, Skylar Gray, Royce Da 5’9 “, Black Thought, Q-Tip, Denaun, White Gold, Young MA, KXNG Crooked, Joell Ortiz, Don Toliver, Anderson .Paak y Juice WRLD.

'Music To Be Murdered By' ya está disponible en plataformas digitales.

Ya puedes escucharlo aquí: