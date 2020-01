Ariana Grande es acusada de plagio, justo por la canción nominada a Los Grammy

El próximo 26 de enero se llevarán a cabo los Premios Grammy, los galardones más importantes de la industria de la música, evento en el cual estará presente Ariana Grande con su canción nominada a la Grabación del año, ‘7 rings’.

La canción que se lanzó hace un año, recibió una grave denuncia a causa de un presunto plagio, pues tendría ritmos y estrofas similares a la canción estrenada en el 2017 del rapero DOT.

Según el abogado del rapero, se hizo un estudio forense de la canción y la similitud no solo en la letra sino en las notas musicales es muy grande.

DOT, quien su nombre verdadero es Josh Stone, asegura que cuando terminó su canción la presentó a varios productores y empresarios del mundo musical, entre esos a Tommy Brown, hombre que ha trabajado en repetidas ocasiones con Ariana.

Cuenta la revista Variety que la demanda se registró en un juzgado de la ciudad de Nueva York un año después desde que ´7 Rings´ se lanzó al mercado.

Estas son las canciones, la primera de DOT estrenada en el 2017 'You need it I got it' y '7 rings' de Ariana, estrenada en el 2019.