Jessie Reyez en El Levante de LOS40

La cantante canadiense de origen colombiano habló con El Levante de LOS40 y nos contó lo feliz que se encuentra ya que en este 2020, además de mucha música, cantará en Coachella y por primera vez estará en Colombia en La Solar Fest el próximo 15 de febrero.

Además, Jessie Reyez está nominada en los Grammy 2020 en la categoría 'Mejor álbum urbano contemporáneo' con 'Being Human in Public'. Las sorpresas para este año no paran ya que también anunció un nuevo álbum llamado 'Before love came to kill us' que será lanzado el próximo 27 de marzo.

Escucha su entrevista completa: