JESSIE REYEZ PRESENTA NUEVO SENCILLO : 'LOVE IN THE DARK'

"LOVE IN THE DARK" es una canción conmovedora que cuenta la historia de estar junto a nuestros seres querido, brindando fortaleza cuando se atraviesan los desafíos de la vida y está inspirada en una melodía desgarradora al mejor estilo de Jessie al cual nos tiene acostumbrados.

"Escribí esto durante un momento realmente triste de mi vida, recuerdo llorar. Espero que la gente entienda cuán vulnerable es.

"LOVE IN THE DARK" es una canción desgarradora centrada en la dura realidad que muchas familias migrantes han experimentado”", reveló Jessie.

El video clip de “LOVE IN THE DARK “ fue dirigido por Se Oh y presenta a Jessie sumergida en el agua y mientras se pierde, es iluminada por las estrellas.

La cantante y compositora canadiense JESSIE REYEZ y de raíces Colombianas, nominada a GRAMMY® revelo la fecha y título de su esperado álbum debut : Before Love Came To Kill Us para marzo 17 de este año; acompañado de este anuncio presenta también su sencillo promocional “LOVE IN THE DARK”.