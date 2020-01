Madonna cancela más conciertos por cuidar su salud

A través de sus redes sociales, la cantante estadounidense Madonna informó que no podrá realizar el concierto que estaba programado para el próximo 27 de enero en Londres, Reino Unido, a causa de una recomendación médica.

Vea También: ¡EN LENCERÍA! ASÍ SE PRESENTÓ ARIANA GRANDE EN LOS GRAMMY

La ‘Reina del Pop’ también tuvo que cancelar los pasados 19 y 22 de enero dos conciertos de su gira ‘Madame X’ en Lisboa, a causa de la misma razón.

Madonna escribió:

"Lamento profundamente tener que cancelar mi concierto programado Londres, pero los médicos me recomendaron descansar unos días. Como todos saben, tengo lesiones que me han afectado desde el comienzo de la gira, pero siempre debo escuchar a mi cuerpo y poner mi salud en primer lugar. Lo último que quiero hacer es decepcionar a mis fanáticos o comprometer la integridad de mi espectáculo. Así que seguiré hasta que no pueda. Como siempre, cualquier persona que haya comprado un boleto será reembolsado por los boletos comprados esa noche. El espectáculo del miércoles (…) irá según lo programado. Una vez más, siento profundamente decepcionar a alguien y sé que me duele más de lo que imaginan tener que cancelar cualquier ‘show’. Gracias nuevamente por su comprensión”.