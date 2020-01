Conozca al novio del hijo de Will Smith

Jaden Smith ha hablado de su relación con el rapero Tyler, The Creator en sus redes sociales, pues en la noche de los Grammy el joven felicitó al rapero por haberse llevado un gramófono por la categoría ‘Mejor álbum rap’.

“Mi novio se acaba de ganar un Grammy”, fue el mensaje con el que el actor presumió en Twitter de su novio.

My Boyfriend Just Won A Grammy — Jaden (@jaden) January 27, 2020

Esta no es la primera vez que el hijo de Will Smith habla sobre su relación con el rapero, pues en el Festival Camp Flog Gnaw Carnival dijo que, “solo quiero decir que Tyler, The Creator es el mejor amigo del mundo, y lo quiero muchísimo. Tyler no quiere decir nada, pero es mi pu... novio. Y ha sido mi novio toda mi pu… vida”.

Hasta el momento el rapero no ha se ha referido sobre su relación con el actor, pero si se han visto juntos en muchas ocasiones.