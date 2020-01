[Audio] ¿Quién quiere ser atrapado? Con Aida Merlano

Roberto Blanco se puso el turbante, que le da el poder para hacer este programa del futuro ¿Quién quiere ser atrapado?, para comunicarse con Aida Merlano.

Aida Merlano concursó por los tres premios de este programa, el primero un kit completo de cuerdas para hacer rapel, el segundo fue un viaje extremo en moto y el último una excursión a Venezuela con todo pago.

¿Será que los llevó? Escuche el audio completo y descúbralo.