¡Ya no más correcciones en la tesis! Hay un truco para citar fácil con normas APA

No más groserías para el profesor a sus espaldas, no más dolores de cabeza, no más correcciones, ya no le devolverán los trabajos por que la cita en normas APA no esté bien.

Te enseñaremos un truco que pocos conocen, el cual descubrimos y no podemos guardar solo para nosotros.

Ahora, podrás simplemente copiar y pegar las citas con el formato requerido por los maestros, el APA, de cada uno de los artículos o textos que necesites.

1. debes buscar en Google: Google académico.

2. Ahora debes buscar el tema que te interesa para tu trabajo.

3. Luego de seleccionar el artículo que vas a utilizar, en la primera pantalla del buscador aparecerán unas comillas junto a cada opción de contenido.

4. En esas comillas se desplegarán las correspondientes citas que debes pegar en tu bibliografía.