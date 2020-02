Solo cuatro de las nueve películas nominadas a los Oscar, cumplen con el Test de Bechdel

Este test ayuda a analizar cuales películas o producciones en general, le dan un papel más relevante a la mujer.

Aunque muchos amantes del cine lo consideran innecesario y que no se puede aplicar a todas las películas. Caso de 1917, la cual está elaborada en el contexto de la primera guerra, en momentos que solo tenían participación los hombres.

Sin embargo, es importante analizarlas y ver cuáles de las nominadas a Mejor película en Los Premios Oscar lo pasan.

Los criterios que tiene en cuenta el test son los siguientes:

- Que aparezcan al menos dos personajes femeninos y que tengan un nombre, rol definido.

- Que estas dialoguen entre sí.

- Que la conversación no sea sobre un hombre, no solo limitado a charlas románticas, sino a familiares, amigos, etc.

Teniendo en cuenta estos aspectos, las únicas que cumplen con estos requisitos son:

Mujercitas