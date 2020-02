J Balvin y Bad Bunny, los artistas sorpresa que estarán en el show del Super Bowl 54

Serán dos colombianos lo que estén presentes en el show del medio tiempo del Super Bowl 54, Shakira y J Balvin.

Él junto a Bad Bunny se suman a la nómina de estrellas que verán más de 100 millones de pesonas en todo el mundo.

(MIRA TAMBIÉN: Los horarios y canales para ver el Super Bowl 54 y la presentación de Shakira

La revista también anunció que Balvin cantará junto a Jennifer López ‘Mi gente’ y ‘Que calor’, mientras que Bad Bunny aparecerá junto a la barranquillera cantando ‘I like it like that’ y ‘Chantaje’.

Demi Lovato será la encargada de cantar el himno nacional.