Johnny Depp era golpeado por su exesposa Amber Heard, estos audios lo confirman

Se reveló un inesperado audio en el que confirma que la actriz Amber Heard agredía físicamente a Johnny Depp.

En este la protagonista de Aquaman menciona, “No sé cuál fue el movimiento de mi mano, pero estás bien, no te lastimé, no te he hecho daño, no te empujé solo te estaba golpeando".

Luego Depp mencionó que prefirió ir de la casa en ese momento, porque no quería que terminara en algo fatal, y Heard contestó que le pareció un acto inmaduro de su parte "crece bebé, crece pu** Jhonny".

Este audio fue grabado en 2015 durante una sección en la terapia de pareja. Escúchelo completo AQUÍ

La pareja se separó en 2016 tras 15 meses de matrimonio.