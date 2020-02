Justin Bieber casi muere por su adicción a las drogas

El documental de Justin Bieber estrenó sus nuevos capítulos y allí él habla sobre cómo empezo a volverse adicto a las drogas y qué hizo para dejarlas.

Confesó que todo empezó a los 13 años cuando probó la marihuana y se volvió adicto a esta, dijo que la presión de la fama fue lo que llevo a que quisiera probarla.

Me di cuenta de que me estaba gustando mucho la marihuana, fue entonces cuando comenzó mi deseo de fumar hierba y me aficioné