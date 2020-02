'Adicta Al Dolor', la canción para todas las despechadas en San Valentín

Julio y Motta estuvieron hablando con Marbelle sobre su nuevo sencillo 'Adicta Al Dolor' y de paso contaron algunas historias de aquellas veces en las que les han puesto "los cachos".

"Todas las conversaciones con tus ex ya me las sé. Tú me dices que estoy rara, que estoy loca y hago drama. Pero me toca aparentar que soy la única en tu cama", son algunas de las frases de esta canción y sobre las que conversamos con Marbelle durante el programa.

