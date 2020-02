Andrea Valdiri llora recordando que no la dejaron desfilar en Barranquilla

La bailarina e influencer colombiana denunció a través de sus redes sociales que los organizadores de La Guacherna, evento realizado en los precarnavales de Barranquilla, la retuvieron durante tres horas y no la dejaron desfilar.

En el video, Valdiri afirma:

“Así desarmaron mi disfraz... así desarmaron toda mi comparsa... se olvidaron de la integridad. No pude seguir, me quitaron la seguridad y de paso me retuvieron tres horas en el comienzo sin dejarme salir. Y dieron por terminada La Guacherna cuando apenas nos dieron orden de salir”.