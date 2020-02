Spider-Man podría ser bisexual en la próxima película

Al parecer Sony Pictures se quiere adelantar a su competencia con una nueva propuesta en la que uno de sus personajes más reconocidos, Spider-Man, tendría un novio en su próxima entrega.

Según el portal We Got This Coveredluye, los productores quieren llevar a sus películas el primer superhéroe homosexual de Marvel, con el objetivo de atraer nuevos públicos y ser más incluyentes.

TE PUEDE INTERESAR: ¿EMPANADA O AREPA? ¡EL DEBATE MÁS CALIENTE DE LA RADIO!

Además, Tom Holland, el actual hombre araña, aseguró en una entrevista con The Sunday que no le molesta la propuesta y seguiría interpretando el personaje sin ningún problema. Y agregó: "No puedo hablar sobre el futuro del personaje porque, sinceramente, no lo sé, y está fuera de mis manos. Pero sí sé mucho sobre el futuro de Marvel, y van a representar a muchas personas diferentes en los próximos años".

Sony aún no ha hecho una declaración oficial sobre el futuro de este personaje, aunque sería un giro interesante para el universo de los superhéroes.