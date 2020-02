Quaden Bayles: el niño de 9 años que conmueve al mundo

Yarraka Bayles, madre del niño, compartió un video con el que busca crear conciencia sobre la violencia hacia los niños.

Ese día Quaden estaba bastante emocionado, porque conocería al equipo de la Liga profesional de Baloncesto en Australia, hasta que uno de sus compañeros empezó a darle palmadas en la cabeza y a molestarlo por su altura.

Dame una soga, me quiero matar

Al verlo llorar y escuchar las desgarradoras palabras de su hijo, no aguantó más y por eso decidió grabarlo mientras decía: "No hay escapatoria, ésta es la realidad. No hay que acostumbrarnos a esto y decirle que los ignore, eso no soluciona el problema, eso sería como disfrazar al bullying".

LEE TAMBIÉN: HUGH JACKMAN Y MÁS FAMOSOS SE UNEN PARA AYUDAR A QUADEN BAYLES

Además, Yarraka pidió a padres y maestros que eduquen a sus hijos, familiares y amigos, porque como pueden ver a su hijo, esos son los efectos del bullying.

El video que hoy cuenta con más de 21 millones de reproducciones, generó tanto revuelo que varias celebridades expresaron su apoyo a Quaden, como el comediante estadounidense Brad Williams, quien creó un fondo para pagarle un viaje a Disneyland.

Mire el video compartido por Yarraka Bayles aquí: