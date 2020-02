María Sharápova anuncia su retiro

Después de 28 años de carrera deportiva, la tenista rusa María Sharápova decide retirarse del tenis.

"El tenis me mostró el mundo, y me mostró de qué estaba hecha. Es cómo me probé y cómo medí mi crecimiento. Y así, en lo que sea que elija para mi próximo capítulo, mi próxima montaña, seguiré emprendiendo. Seguiré escalando. Seguiré creciendo", escribió la tenista en su cuetna de Instagram.

