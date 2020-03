Canciones inspiradas en el coronavirus

La nueva epidemia ha generado preocupación mundial, ya que hasta el momento ha afectado alrededor de 9.000 personas y ha ocasionado la muerte de más de 3.000.

Sin embargo, también ha despertado la creatividad de algunos quienes han hecho canciones inspiradas en el COVID-19. La mayoría de estas con parodias y otras con algunos consejos de cómo evitar ser contagiado.

TE PUEDE INTERESAR: REVELAN EMOCIONES DEL ELENCO DE EL CHAVO DEL 8 ANTES DE SU PRIMER INTERNACIONAL

En Spotify se pueden llegar a encontrar aproximadamente 100 resultados con tan solo poner la palabra "coronavirus". En otras plataformas como YouTube, estas canciones ya tienen más de un millón de reproducciones y se han hecho con ritmos de diferentes géneros.

1. Zorman - CORONAVIRUS (La canción)

Con esta parodia, la cual ya cuenta con más de un millón y medio de vistas, el youtuber español habla sobre la xenofobia que han tenido que vivir algunos asiáticos y la falsa información que se ha dicho sobre este virus desde que apareció.

2. Yofrangel - CORONA VIRUS

El cantante dominicano compartió esta canción hace más de un mes en donde al ritmo del ‘dembow’ dice: “El coronavirus a mí no me va dar, tápate la boca, tú no me vas a enfermar".

3. Mister Cumbia - La cumbia del coronavirus

El grupo mexicano al ritmo de la cumbia da consejos para no ser contagiados, además, muestran a lo largo del video algunos memes que se han hecho a raíz de la epidemia.

4. Kaseeno – CORONAVIRUS

Con este trap el artista nacido en República Dominicana, se unió a esta nueva tendencia de componerle a este virus en donde dice: "El coronaviru viru viru, esa vaina está matando".

5. El Capi - La cumbia del El coronavirus

Los integrantes de esta banda proveniente de Oaxaca, en México, aparecen bebiendo un sorbo de la famosa cerveza corona, haciendo referencia al juego de palabras que hay entre el nombre de esta bebida y el de la epidemia.