Detenido un actor de The Walking Dead por morder a su pareja

Michael Mundy, actor estadounidense que interpretó a un zombi de 'The Walking Dead', ha sido encarcelado por haber mordido a su pareja. El intérprete ha sido acusado de agresión física tras haberle hincado los dientes a su víctima, una mujer británica de 41 años.

Mundy, de 52 años, mantuvo una relación sentimental con la supuesta víctima, Beverly Jackson. Según relató la mujer a The Sun, conoció a Mundy en una convención de terror en Liverpool y posteriormente se convirtieron en pareja. "Me enamoré de él. Al principio era un encanto, pero poco a poco empezó a volverse más abusivo", declaró al diario británico.

La relación empezó a cambiar en 2018, cuando el hombre se trasladó a vivir con ella en Mánchester. Fue en un viaje a Alemania cuando sucedió la primera agresión. "Me golpeó en la cara, me mordió en las manos, el brazo y la espalda, me pateó y me echó de la habitación", reveló Jackson.

Tras ello, Jackson denunció a su expareja y Mundy fue condenado por agresión, ingresó en prisión y se le prohibió acercarse a la víctima. Sin embargo, tras cumplir condena, el actor se saltó la orden de alejamiento y, por ello, ha vuelto a ser detenido.

Mundy apareció como zombi en episodios de 'The Walking Dead' entre 2011 y 2012, el intérprete también tuvo un papel menor en 'El vuelo', cinta dirigida por Robert Zemeckis y por la que Denzel Washington fue nominado al Oscar.