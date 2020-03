PornHub ofrece contenido premium gratis a usuarios italianos

El coronavirus afecta a Italia y por eso el gobierno ordenó una cuarentena en todo el país. PornHub quiso ayudar con esta medida y por eso anunció que ofrecerá suscripciones premium gratis para que los ciudadanos no salgan de sus casas, según The Next Web.

La página de contenido para adultos permite que los italianos tengan suscripciones premium sin necesidad de ingresar datos de tarjetas de crédito por el mes de marzo. Además, todas las ganancias de Modelhub serán donadas a hospitales locales.

Italia también anunció que quienes incumplan la cuarentena se enfrentarían a acciones legales. Por eso PornHub dio un motivo más para quedarse en casa.