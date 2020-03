Juanes, Chino y Nacho, Tainy y más artistas con estrenos musicales

Mezclando ritmos tradicionales colombianos con un toque moderno y candente, El Freaky, Juanes y Alfredo Gutiérrez lanzan ‘Tesoro de Amor’, una de canción que hace que la gente quiera bailar tan pronto como el ritmo se acelera. Viene acompañado de un video musical desenfrenado y satírico impregnado de la cultura costeña colombiana, el folklore, la superstición y más, todo filmado con efectos y elementos diseñados para darle a la pieza una sensación vintage y retro.

El prolífico productor y compositor Tainy, lanzó su primer EP como solista ‘The Kids That Grew Up On Reggaeton: Neon Tapes’ sobrepasando todos los límites. El EP presenta a grandes nombres como Dalex, Álvaro Díaz, Sean Paul, Cazzu, Mozart La Para, Lauren Jauregui, C. Tangana, Kali Uchis, Khea, Kris Floyd, Las Villas, Dylan Fuentes, Lennox, Justin Quiles y Llane.

El dúo de pop urbano ganador al LATIN GRAMMY, los venezolanos de Chino & Nacho, están de regreso con el lanzamiento del nuevo sencillo y video llamado ‘Raro’ después de casi cuatro años sin hacer música juntos donde los dos artistas se dedicaron a su carrera como solistas. Ambos artistas realizaron el anuncio a través de una serie de publicaciones en sus redes sociales el cual fue recibido con mucha emoción por parte del público quien rápidamente se volcó a las redes sociales usando el hashtag #QueVuelvaChinoyNacho



Ventino también nos presentó su nueva canción: Vente Conmigo’, una composición que nació a cargo de las 4 colombianas, acompañado del destacado trabajo de los productores ‘Los Minioms’ quienes implementaron el sonido Pop que identifica este alucinante trabajo.