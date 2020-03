Disney retrasa indefinidamente el estreno de Viuda Negra por el coronavirus

Disney ha anunciado que 'Viuda Negra', la película con la que iba a comenzar la Fase 4 del UCM, retrasa su estreno indefinidamente debido a la pandemia mundial. El lanzamiento de la cinta estaba previsto para el 1 de mayo.

El COVID-19, además, provoca que Disney retrase también otros estrenos. El estudio ha anunciado que pospone la llegada a salas de 'The Personal History of David Copperfield' (programada inicialmente en Estados Unidos para el 8 de mayo) y 'La mujer en la ventana' (cuyo estreno estaba previsto para el 15 de mayo). El estudio no ha comunicado cuándo serán sus estrenos definitivos.

Se unen así a los retrasos ya anunciados de 'Mulan', 'Los nuevos mutantes' y 'Antlers: Criatura oscura'. Inicialmente, los fans marvelitas guardaban la esperanza de que la cinta protagonizada por Scarlett Johansson no cayese víctima del coronavirus, debido a que Disney no había hecho anuncio alguno relacionado con el filme.

Sin embargo, con el anuncio de cierres de varios cines en Estados Unidos, la cadena AMC ya ha anunciado que cerrará todas sus salas en Nueva York, Nueva Jersey, Ohio, Pensilvania y Washington, ha provocado que, ante la situación de incertidumbre, Disney finalmente posponga también el estreno de 'Viuda Negra'.

De esta forma se rompe el debate sobre su lanzamiento y la compañía también descarta un lanzamiento simultáneo en cines y vídeo bajo demanda, como va a hacer Universal con 'Trolls 2: Gira mundial'. Por otro lado, la Casa del Ratón sí ha adelantado la llegada de 'Frozen II' a sus servicios en streaming. No obstante, el clásico animado ya había amortizado su vida en salas.

¿CÓMO AFECTARÁ AL MCU?

Con el retraso de 'Viuda Negra', habrá que ver cómo afectará esto al estricto calendario del Universo Cinematográfico de Marvel. El estudio tenía planeado el estreno de 'The Eternals' en noviembre de este año, mientras que en agosto llegaría a Disney+ 'The Falcon and the Winter Soldier'.

Sin embargo, la ficción protagonizada por Sebastian Stan y Anthony Mackie ha detenido su rodaje debido al COVID-19, lo que podría provocar un segundo aplazamiento y que la Fase 4 deba reestructurar sus fechas de estreno.