Karol G asegura que está bajando mucho de peso

La cantante colombiana Karol G, aseguró a través de sus historias de Instagram que desde el día de su cumpleaños, el pasado 14 de febrero, decidió que iba a empezar a cuidarse en la alimentación y a ejercitarse, para sentirse mejor con ella misma.

La cantante de ‘Tusa’, aseguró que no está haciendo nada del otro mundo, pero que está cuidando su forma de comer:

Karol G aseguró que aunque empezó “superjuiciosa” a cuidarse, el hecho de estar en cuarentena no le ha ayudado, pues se ha “desordenado”:

“Empecé a bajar un montón de peso y en esta cuarentena me tiré en la cama estos dos días, a comer un montón, me comí hasta una pizza, y luego dije: ‘WTF, bro! No, me voy a tirar todo el trabajo que he hecho’”.