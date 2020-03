¿Por qué tu ex aún está pendiente de ti?

En tiempos de coronavirus, de distanciamiento y aislamiento social, quizás haz notado que tu expareja está muy pendiente de ti, buscando algún motivo para hablarte o acercarse.

Quizás todos lo hemos hecho en algún momento, a continuación te dejamos una pequeña lista con las posibles razones de ese stalkeo:

Quiere llamar tu atención: aunque en redes podemos decidir quien ve nuestras cosas, muchas veces tenemos público todo y tu ex quiere que notes que vio tus cosas, quizás para llamar tu atención, para avisarte que sigue presente o para atormentarte.

Celos: al terminar una relación siempre aparecerán tus amigos para apoyarte y ayudar a pasar este duro momento, pero tu expareja puede que no soporte verte feliz rodeada de otras personas y buscará saber con quien andas.

Porque tú terminaste la relación: si tú fuiste quien decidió no seguir más con el noviazgo, esta persona empezará a aclarar sus dudas en tus redes sociales. Quizás así aclare todo y termine bloqueándote para no saber más de ti.

Quiere volver: al ver tus estados, tus tweets o tus historias, hay un indicio de que no se ha olvidado del todo de ti y quizás esté buscando la manera de volver.

No han olvidado: tú expareja no ha podido olvidar los buenos momentos que pasaron juntos. Ver tus fotos le trae recuerdos y busca saber que haces para reafirmar lo mucho que te extraña.

Es importante que si tu relación no fue la mejor y hubo mucho daño, no vuelvas al pasado y sigas tu camino. Quizás te sientes sola o solo en momento de aislamiento, pero una buena opción es cortar vínculos con tu ex.