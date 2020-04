Lil Nas X confiesa que pensaba morir sin decir que es gay

A un poco más de un año del lanzamiento de 'Old Town Road', el rapero Lil Nas X ha concedido una entrevista para 'The Guardian' donde habló sobre su sexualidad. El artista confesó que pensaba morir con el secreto de ser gay, pero que eso cambió cuando se convirtió en Lil Nas X.

Después de que los fanáticos empezaran a buscar mensajes ocultos en 'Old Town Road', Lil Nas X decidió salir del clóset y confesar que era gay. “Quiero representar a la comunidad LGTB al 100%”, declaró el rapero, aunque también aseguró que no quiere animar a nadie a hacer algo de lo que no estén convencidos.

El rapero también se refirió sobre su relación con la familia respecto al tema. Contó que ya lo saben, pero no es un tema de conversación. "Nadie viene y me pregunta “entonces, ¿tienes novio?“, expresó.

