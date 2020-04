Kim y Kourtney Kardashian ya dejaron su pelea atrás

Días atrás, Kim y Kourtney Kardashian protagonizaron una pelea que empezó con gritos y terminó en golpes. El video de este enfrentamiento se volvió viral en redes sociales y hasta hubo hashtag como #TeamKim o #TeamKardashian.

La pelea se dio en un capítulo de ‘Keeping Up With the Kardashians’, pero solo hasta ahora se supo que pasó después de esto gracias a una entrevista de Kim con Jimmy Fallon.

"Kourtney y yo, obviamente estamos bien ahora, pero suspendimos la producción durante una semana después de eso", expresó la empresaria de 39 años para Saturday Night Live.

Por otro lado, Kourtney dio a entender que este hecho estaba superado al publicar varias fotos en sus redes sociales donde aparece junto a la esposa de Kanye West.