J Balvin comparte el video de 'Gris'

J Balvin estrenó este miércoles un nuevo video de su álbum colores. Se trata de ‘Gris’, donde el colombiano nos presenta un video surrealista en el cual se desmorona por una historia de amor. En las imágenes vemos como los pensamientos negativos infiltran el mundo real y se ven reflejados con una infestación de escorpiones, inundaciones, hasta que un terremoto, aparentemente, destruye su mundo.

Este video también fue dirigido por Colin Tilley, director con el que ya trabajó en Rojo, Morado, Blanco y Amarillo.

El video de ‘Gris’ se estrena una semana antes de la presentación de J Balvin en el programa especial One World: Together at Home (Un Mundo: Juntos Desde Casa), organizado por Global Citizen, la Organización Mundial de la Salud y Lady Gaga, que tiene como objetivo celebrar y apoyar al personal médico alrededor del mundo. El evento tomará lugar el sábado 18 de abril, y contará con la participación de Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, y Stephen Colbert como presentadores.

Este evento mundial beneficiará a organizaciones sin ánimo de lucro locales y regionales que proveen comida, albergue y cuidados de salud a aquellas personas que más lo necesitan

En 'Colores', la continuación del álbum ‘Vibras’, lanzado en el 2018, la súper estrella del reggaetón regresa a sus raíces, optando únicamente por incluir dos colaboraciones en este nuevo álbum (Mr. Eazi y su productor Sky Rompiendo) para demostrar su pegajoso sonido y el ritmo que lo ha llevado a convertirse en un artista reconocido a nivel mundial.