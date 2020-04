[Video] La nueva pelea de las Kardashian que se ha vuelto viral

Durante la grabación de su programa ‘Keeping Up With the Kardashians’, Kim y Kourtney tuvieron una fuerte discusión que terminó en golpes, luego de esto, el video empezó a circular en redes sociales donde sus seguidores empezaron a tomar bandos.

Te puede interesar: Kim y Kourtney Kardashian se reconcilian.

En las imágenes de esta pelea, se observa a Khloé intentando separarlas, sin embargo, no logra conseguirlo y posteriormente dice a las cámaras: “Mientras ellas se estaban abofeteando (pensaba) ¿qué rayos está pasando? esto es una locura. No puedo creer que esto haya ido muy lejos para que las dos se agredan físicamente”.

Además, en el lugar también se encontraba Kendall Jenner, quien solo observo sorprendida y prefirió no intervenir.

En capítulos anteriores, Kourtney Kardashian manifestó su intención de abandonar el reality, debido a que, como afirmó, no puede tolerar más el ambiente negativo en el que viven todos los días y agregó: “No entiendo por qué juzgan tanto las maneras en las cuales cada una decide vivir su vida. Deberían aceptar lo que cada una desea hacer”.

Después de sus declaraciones, se empezó a rumorar que esa habría sido la causa de su pelea. Al mismo tiempo, varios seguidores del programa empezaron a decir que Kourtney debía abandonar el programa y al parecer así será, ya que a uno de estos comentarios la mayor de las hermanas respondió: “Si lo hice. Adiós”.