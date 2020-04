¿Por qué Kris Jenner le está buscando novio a Khloé Kardashian?

En uno de los últimos capítulos de ‘Keeping Up With the Kardashians’, Kris se empeñó en que su hija volviera a salir con alguien después de que Khloé confesara que no ha estado con nadie desde que terminó su relación con el deportista Tristan Thompson.

"Khloé definitivamente ha pasado por un año difícil, y el hecho de que ella diga que no quiere volver a salir es triste para mí porque quiero que viva su mejor vida y espero que tenga otro bebé algún día. Creo que es bueno exponerse un poco para descubrir lo que quiere y lo que debe ser", aseguró Jenner ante las cámaras.

Mientras Kris trataba de conseguirle una cita, la modelo se negaba rotundamente a salir con alguien ya que que ahora solo quiere estar centrada en su hija, True Thompson, y en su proceso de sanación.

Sin embargo, dejó que su madre se divirtiera tratando de encontrarle un chico ideal, fue así como Kris terminó en una tienda deportiva junto a su mamá, Mary Jo Shannon, enseñando algunas fotos de Khloé y fotografiando a los posibles pretendientes.

Finalmente, la presentadora aseguró que se siente fantástica y agregó: “Mi madre está siendo bastante extraña. Pero no hace falta ser un genio para entender todo esto. (...) Sé que eres un sapo cachondo, Kris. Pero supéralo. Yo estoy soltera y estoy muy contenta".

