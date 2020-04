Creía que estaba intoxicada: las pistas del embarazo de Luisa Fernanda W

Después de varios meses de especulación, Luisa Fernanda W confirmó a través de un video en IGTV que está embarazada y tiene tres meses de gestación. Los rumores de su supuesto embarazo empezaron a principios del 2020, cuando una usuaria de redes sociales publicó un video con la primicia, sin embargo, en su momento, la influenciadora lo negó.

Con este video, Luisa Fernanda W aclaró que en su momento no lo confirmó porque aún no era momento para contarlo, se estaban preparando para dar la noticia y el bebé no tenía los tres meses de gestación. La famosa youtuber contó que ese video la afectó mucho.

Luisa Fernanda W revela cómo es vivir con Pipe Bueno

Mientras se encontraba en México junto a otras famosas influenciadoras y Pipe Bueno, Luisa compró una prueba de embarazo, pero esta no funcionó. Luego, después de un viaje a París y Dubai, regresaron al país centroamericano y los síntomas de embarazo volvieron a aparecer.

Tanto el cantante como la influenciadora empezaron a tener náuseas y a vomitar. Pasaron tres días encerrados en el hotel, enfermos, pensando que unos tacos les habían caído mal. Allí decidieron comprar, nuevamente, una prueba de embarazo y esta dio positiva.

Las pistas sobre el embarazo de Luisa Fernanda W empezaron cuando una usuaria aseguró que la youtuber tenía varias semanas de gestación. Luego, a través de un video que grabó en sus historias, Luisa dejó ver su pancita y algunos de sus seguidores empezaron a especular.

Más adelante, unas fotos también levantaron las sospechas de sus seguidores. En estas, supuestamente, se le veía una barriguita.

Estas pistas se sumaron a la predicción de nuestra astróloga Carolina Perdomo, quien aseguró que Luisa Fernanda W quedaba embarazada este año.

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W están muy contentos con esta noticia y así lo dejaron saber en un video publicado en IGTV.