Tiger King: 5 revelaciones del capítulo especial de Rey Tigre

A la luz de su éxito, Netflix ha sorprendido con un nuevo capítulo de Tiger King. Este capítulo especial, disponible desde el pasado 12 de abril, reunió a los personajes principales del documental para ver cómo era su vida tras el estreno de la producción.

Erik Cowie, John Reinke, John Finlay, Kelci Saffery, Joshua Dial, Rick Kirkham y Lauren y Jeff Lowe aparecen para compartir sus pensamientos sobre Joe Exotic y el documental más visto hasta el momento en la cuarentena por coronavirus.

Las representaciones de los protagonistas

A pesar de las críticas que apuntaban a que el documental no reconocía el género de Saffery, un hombre trans, parece que al protagonista no le ha importado. "No creo que me haya molestado tanto como a todos los demás. Realmente no le presté atención", apuntó. Más molesto estaba Finlay. "Fui retratado como un drogadicto. En ese momento llevaba cuatro o cinco años limpio", aseguró. "Intentaron hacer la historia un poco sensacionalista para darle un villano", agregó Lowe.

Falta de información

"¿Carole mató a su esposo?", se pregunta McHale en un pasaje de Tiger King. "No me cabe duda de que lo hizo", contestó Lowe. Sin embargo, la policía ha reabierto el caso, por lo que el documental no ofrece respuestas. Por su parte, Carole Baskin, Bhagavan Antle, James Garretson y Allen Glover declinaron participar en este nuevo episodio. Maldonado-Passage recientemente presentó una demanda contra Lowe, Garretson y Glover, alegando que Lowe mintió al gobierno e inventó pruebas en su contra, algo que tampoco se menciona en la serie.

El testimonio de dial

Dial explicó las circunstancias en torno a la muerte del esposo de Joe Exotic, Travis Maldonado. Según Dial, que presenció lo ocurrido, fue un accidente y no un suicidio. El protagonista trató de acudir a terapia tras los hechos, algo que no consiguió y para lo que actualmente está recaudando fondos.

Así sería la película

El éxito del documental ha puesto en marcha una serie con Kate McKinnon como Carole Baskin, mientras que Ryan Murphy está contemplando rodar una ficción con Rob Lowe en el papel de Joe Exotic. En el capítulo Kirkham reveló que, en una posible película, le gustaría ser encarnado por Billy Bob Thornton, Reinke por Matthew McConaughey y Saffery eligió a Brandon Baker.

Concienciación sobre el maltrato animal

Mientras que algunos de los animales del Greater Wynnewood Exotic Animal Park han encontrado nuevos hogares, no todos los grandes felinos al cuidado de Joe Exotic tuvieron un final feliz. El excuidador también fue acusado de 17 delitos contra la vida salvaje, incluido el asesinato ilegal de cinco tigres.

"Eran tigres preciosos y sanos", lamentó Lowe, quien dijo que los animales fueron fusilados para dejar espacio a otros. Kirkham lamentó no haber reportado el delito, además de otras muchas muestras de maltrato animal de las que fue testigo. Para Kirkham, el mayor éxito de Tiger King es la atención que ahora se ha puesto en el maltrato animal.