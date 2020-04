Sam Smith y Demi Lovato triunfan en las Olimpiadas del amor: 'I'm ready'

Sam Smith lanza su nuevo single, 'I'm ready', en dúo con Demi Lovato. Un tema pop de base electrónica potente y oscura, que contrasta con el estribillo luminoso que termina convirtiéndose en un coro góspel de apertura al amor.

Junto con el single también lanzan el vídeo que acompaña al tema, dirigido por el premiado director Jora Frantzis (Cardi B, Rosalía) y el reconocido coreógrafo Sean Bankhead (Normani, Missy Elliot).

En el video se ve a Sam y Demi junto a un elenco de personajes participando en unos Juegos Olímpicos propios con escenas de lucha libre, natación sincronizada, gimnasia o los cien metros lisos, y que culmina con la ceremonia de entrega de medallas en el momento más épico de la canción.

En los últimos doce meses Smith ha lanzado los singles ‘To Die For’, ‘How Do You Sleep?’ y ‘Dancing With A Stranger’, éste último junto a Normani.

Este nuevo single sale tras el anuncio de retraso en la edición del nuevo trabajo de larga duración de Sam. En los próximos meses se comunicarán todos los detalles al respecto del tercer álbum de estudio del cantante británico.

Demi Lovato comenzó 2020 con el estreno de su poderosa balada ‘Anyone’ durante una actuación desnuda en la ceremonia de entrega de los premios GRAMMY. Le siguió su interpretación del himno nacional en la Super Bowl LIV, dando muestras de que vuelve con más fuerza que nunca.

Más recientemente, Demi lanzó su nuevo single, 'I Love Me', un tema auto reflexivo acompañado por un colorido video musical dirigido por Hannah Lux Davis (Ariana Grande, Drake, Nicki Minaj).

